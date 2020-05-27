الإمارات تعلن عودة العمل بنسبة 30% اعتبارًا من 31 مايو

أعلنت حكومة الإمارات عن عودة العمل في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية بنسبة 30% اعتبارًا من 31 مايو، حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية".وسجلت الإمارات العربية المتحدة اليوم 883 حالة إصابة بفيروس كورنا "كوفيد19" ليصل العدد الإجمالي المصاب بالفيروس إلى 31.969 حالة إصابة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.