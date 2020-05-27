مستشار وزيرة الصحة يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

قال الدكتور شريف وديع مستشار وزيرة الصحة للرعاية والطوارئ، إن فيروس كورونا ليس له علاج، وهذا مرض لعين والعالم لن يجد له حلا.وأضاف مستشار وزيرة الصحة للرعاية خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن وزيرة الصحة تمر على المستشفيات الخاصة بمصابي كورونا بنفسها ولا تنتظر التقارير.وأوضح مستشار وزيرة الصحة للرعاية، لا توجد دولة تستطيع مقاومة هذا العدد الكبير، مشددًا على ضرورة وقوف الشعب بجانب الدولة للمرور من هذه الأزمة.وبين مستشار وزيرة الصحة للرعاية، أن الأعداد ترتفع بسبب استمرار التجمعات، مطالبًا الجميع بارتداء الكمامة.ولفت مستشار وزيرة الصحة للرعاية إلى أن هناك دولا كبيرة شاهدنا المصابين فيها ينامون فى الشارع.وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 178 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5205 حالات حتى اليوم.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5798 حالة، من ضمنهم الـ 5205 متعافين.وأضاف أنه تم تسجيل 910 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 19666 حالة من ضمنهم 5205 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و816 حالة وفاة.