إغلاق حمام سباحة في الجيزة تجمع به أطفال (صور)

أغلقت الوحده المحلية لمركز ومدينة أوسيم بالجيزة برئاسة اللواء أيمن السعيد، حمام سباحة خاص بأحد الأشخاص بقرية بشتيل، لمخالفته قرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن إغلاق كافة الحدائق العامة والمنتزهات وأماكن الترفيه فضلا عن تجمع عدد من الأطفال به، ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على صحة المواطنين.وأكد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، تنفيذ التطبيق الشامل لكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.وأضاف، أنه يجري متابعة قرارات رئيس مجلس الوزراء بغلق كافه الحدائق والمنتزهات والمراسي والمعديات النيلية وأماكن الترفيه والمحال التجارية والمقاهي ومنع تجمعات المواطنين كإجراء احترازي ووقائي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.