«صناعة رجال الأعمال» تثمن إجراءات الحكومة لمواجهة كورونا

أشاد المهندس مجد المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها القيادة السياسية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد المحلي.وأضاف المنزلاوي، لـ"الدستور"، أن دعم القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح للصناعة المحلية أدت إلى رفع استدامة القطاع، ما أدى إلى رفع مصلحة الاقتصاد المحلي، لافتًا إلى أن الصناعة المحلية تطورت بشكل كبير، وهذا يسهم في تعميق الصناعات الوطنية.وتابع رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه من الضروري تجهيز مصر للتحول نحو التخصص الإنتاجي، وتدشين مناطق صناعية متخصصة تتم إدارتها بنظام المناطق الاقتصادية الخاصة.