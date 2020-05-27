الجزائر تستدعي سفيرها لدى فرنسا

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، مساء اليوم، استدعاء سفيرها في باريس للتشاور حالا ومن دون أجل، مؤكدة أن الاحترام المتبادل وتوازن المصالح لا يمكن أن يكون موضوع تنازلات أو ابتزاز.وقالت الوزارة في بيان لها إن الطابع المطرد والمتكرر للبرامج التي تبثها القنوات العمومية الفرنسية والتي كان آخرها ما بثته قناة "فرانس 5" و"القناة البرلمانية" أمس، التي تبدو في الظاهر تلقائية، تحت مسمى وبحجة حرية التعبير، ليست في الحقيقة إلا تهجما على الشعب الجزائري ومؤسساته، بما في ذلك الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني.وأضاف البيان: يكشف هذا التحامل وهذه العدائية عن النية المبيتة والمستدامة لبعض الأوساط التي لا يروق لها أن تسود السكينة العلاقات بين الجزائر وفرنسا بعد 58 سنة من الاستقلال في كنف الاحترام المتبادل وتوازن المصالح التي لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال موضوعا لأي تنازلات أو ابتزاز من أي طبيعة كان".وشددت الوزارة على أنه نتيجة لهذه الأسباب قررت استدعاء سفير الجزائر في باريس للتشاور.