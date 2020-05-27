يسرا: «أنا من غير أمي تايهة في الدنيا»

قالت الفنانة يسرا، إن الصحة أهم شيء في الحياة، لافتة إلى أن هناك بعض المواطنين لا يهتمون بالصحة وهذا أمر غريب.وأضافت "يسرا" خلال لقائها عبر فضائية "إم بي سي مصر 1"، أنها ذهبت منذ فترة إلى طبيب لعمل بعض الفحوصات، واشتبه الطبيب في إصابتها بـ "لوكيميا".وأوضحت يسرا، أنها أجرت تحاليل مرة أخرى وظلت في رعب لمدة ثلاثة أشهر ولم تخبر والدتها ولا أي من أصدقائها، حتى ظهرت نتائج التحاليل والتي جاءت سلبية.وتابعت الفنانة يسرا: "أتمنى أن يعود العمر وتعود أمي لي حتى أقدم لها الكثير"، مؤكدة أنها تاهت بعد وفاة والدتها، وتتمنى أن تعود لها ولو لساعة.وعادت يسرا بـ"خيانة عهد" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضي، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذي تم عرضه بعيدًا عن شهر رمضان، وشارك في بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف، لطيفة فهمي وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن، وأمين جمال عبد الله أبو بكر وإبراهيم محسن، وإخراج محمد على.