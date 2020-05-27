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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المرصد السوري: 30 آلية تركية تدخل عبر معبر كفرلوسين

الأربعاء 27/مايو/2020 - 08:45 م
المرصد السوري لحقوق
المرصد السوري لحقوق الإنسان
سميرة إبراهيم
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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، إنه تم دخول رتل تركي من معبر كفرلوسين، يتألف من 30 آلية عسكرية تحمل دبابات ومعدات لوجستية، حيث اتجه الرتل نحو النقاط التركية المنتشرة في منطقة "بوتين-أردوغان".

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 3490 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير 2020 وحتى الآن إلى أكثر من 6900 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 10400 جندي تركي.

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