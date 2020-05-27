تشاد تسجل 13 إصابة جديدة ووفاة واحدة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة العامة في تشاد، محمود يوسف خيال، عن تسجيل ثلاث عشرة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة في البلاد.وأضاف الوزير التشادي، أن عدد الأشخاص المتعافين من وباء كورونا في البلاد قد ارتفع إلى 59 حالة.ودعت السلطات التشادية المواطنين إلى احترام وتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار كورونا، وذلك بعد قرار فتح الأسواق والمحال التجارية.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.