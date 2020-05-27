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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عمدة موسكو يمدد إجراءات العزل الصحي العام في العاصمة حتى 14 يونيو

الأربعاء 27/مايو/2020 - 08:38 م
سيرجي سوبيانين
سيرجي سوبيانين
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وقع عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرجي سوبيانين، مرسوما يقضي بتمديد نظام العزل الصحي العام والتنقل بالتصاريح الرقمية، وغير ذلك من قيود في المدينة، حتى الـ14 من يونيو القادم.

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع إعلان سوبيانين عن إطلاق المرحلة الثانية من تخفيف نظام العزل الصحي المفروض لمنع تفشي فيروس كورونا في موسكو، وذلك اعتبارا من الأول من يونيو.

وقال، في رسالة نشرت على موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، إن "مرحلة التخفيف الجديدة التي طال انتظارها باتت ممكنة بعدما حمل تراجع وتيرة الإصابات اليومية بالفيروس طابعًا مستقرا"، محذرا سكان العاصمة من أن خطر الإصابة قد تقلص لكنه لا يزال قائما، داعيا إياهم إلى توخي الحيطة.

وقال: "من السابق لأوانه الآن إعادة فتح المسارح والمتاحف وصالونات الحلاقة والمطاعم وقاعات الرياضة، والسماح بالتواجد في الأماكن العامة من دون الكمامات، وإلغاء قواعد التباعد الاجتماعي ونظام العمل عن بعد، وفتح العاصمة أمام القادمين من المناطق الأخرى، ولذا تزامنا مع قرار استئناف عمل العديد من المؤسسات في المدينة، أصدرت مرسوما يقضي بتمديد نظام التنقل بالتصاريح والعزل الذاتي، وغير ذلك من قيود حتى الـ14 من يونيو 2020".

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