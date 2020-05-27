مطالب بسرعة حل مشاكل المستثمرين في مجالات إنتاج الكهرباء

أشادت جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسى، رئيس الجمعية، بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها القيادة السياسية مؤخرًا لمواجهة التداعيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن خسائر كورونا حتى الآن ما زالت محدودة، وهذا يرجع إلى فضل إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الماضية.وتابعت الجمعية أنه تم إرسال عدة توصيات لمجلس الوزراء، للنهوض بقطاع الطاقة في ظل وجود وباء كورونا، مطالبة بسرعة حل مشاكل المستثمرين في مجال إنتاج الكهرباء، خاصة التي تعتمد على رفع الكفاءة، بالإضافة إلى تشجيع استخدام الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة بدلًا من الطاقات غير المتجددة والتقليدية.كما طالبت الجمعية بتفعيل المادة 46 من قانون الكهرباء لعام 2015 الذي ينص على أن يلتزم مشغل الشبكة أو المرخص له بتوزيع الكهرباء بربط وحدات التوليد المشترك ووحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المستعادة بشبكاتهم، على أن يتحمل التكاليف اللازمة لتوسعات شبكاته، ويتحمل المنتج تكاليف الربط بالشبكة.واقترحت جمعية رجال الأعمال المصريين بتوحيد سعر الغاز الطبيعي لجميع المنتجين مع تطبيق منظومة مرنة للتسعير، بالإضافة إلى الإعفاء من القسط الثابت فيما يتعلق بفواتير الكهرباء لكل المنشآت المتعاقدة على الجهد المتوسط.