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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

كيف تتم دروس اليوجا فى ظل الحظر المنزلى بسبب كورونا؟

الخميس 28/مايو/2020 - 05:01 ص
غادة موسى
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اعتقدت شيام بدر معلمة اليوجا التي بدأت في تقديم دروس عبر الإنترنت بعد تفشي فيروس كورونا، أنه سيكون من الصعب التدريس "أون لاين" لأن منهج التدريب العملي أمر بالغ الأهمية، بالإضافة إلى "المشاعر الإيجابية" التي تحصل عليها خلال حصة عادية.

وأشارت إلى أنه ما أثار دهشتها أن الأمر أون لاين أبسط مما تخيلت، فالناس يركزون مع تعليماتها ويبذلون قصارى جهدهم للقيام بالوضعيات بشكل صحيح فقط من خلال الاستماع النشط، وهو شيء نحتاج جميعًا للعمل عليه، لتعزيز المناعة وتقليل القلق والاكتئاب، ولذلك تركز على تقنيات التنفس.

وتذكر منظمة الصحة العالمية اليوجا كواحدة من التمارين التي يجب على المرء القيام بها خلال هذا الوقت الصعب، وعلى الرغم من ذلك فقد تأثر معلميها، واضطروا إلى إغلاق استديوهاتهم، ويرجع ذلك إلى أمر حكومي ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

يعتقد معلمو اليوجا أن لديهم مسؤولية اجتماعية ويحاولون مشاركة ما يعرفونه، فأنجو سينج هو مدرس اليوجا يقدم دروسًا مجانية عبر الإنترنت تنظمها السفارة الهندية.

وفقا لموقع "إيجيبت توداى" أطلقت آية فحام، معلمة اليوجا مسابقات لأكثر من 4000 عضو لتشجيعهم على الممارسة، مع هدايا مجانية لجلسات خاصة للفائزين، كما أنها تسمح للأعضاء باختيار "رفاق اليوجا" عبر الإنترنت للمساعدة في الحفاظ على مسار الممارسة، بالإضافة إلى العديد من الأفكار الأخرى.
دروس اليوجا
دروس اليوجا
دروس اليوجا
دروس اليوجا
دروس اليوجا
دروس اليوجا

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