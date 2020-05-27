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محمد العسيري
الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سويسرا تعتزم فتح الحدود مع إيطاليا بحلول 6 يوليو

الأربعاء 27/مايو/2020 - 08:21 م
سويسرا
سويسرا
وكالات
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قالت الحكومة السويسرية، اليوم الأربعاء، إنها تعتزم إلغاء القيود على السفر مع جارتها إيطاليا، وجميع الدول الأعضاء في معاهدة شنجن للتنقل الحر عبر أوروبا، وذلك بحلول السادس من يوليو المقبل.

وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق عن أنه ستتم إعادة فتح الحدود مع ألمانيا وفرنسا والنمسا يوم 15 يونيو.

وقالت وزيرة العدل والشرطة السويسرية، كارين كيلر-سوتر، في مؤتمر صحفي بالعاصمة برن، إنه بالنظر إلى التراجع الكبير في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، سيتم السماح للشركات السويسرية باستقدام العمالة التي تحتاجها بشدة من دول أوروبية أخرى بداية من الثامن من يونيو.

وسجلت سويسرا، التي تتاخم حدودها منطقة لومبارديا، بشمال إيطاليا، والتي تعد بؤرة ساخنة لتفشي الفيروس- ثلاثين ألفا و800 إصابة، وتجاوزت الوفيات جراء كورونا 1600 حالة وفاة.

وتراجع المعدل اليوم للإصابات بالفيروس في سويسرا إلى حوالي عشر إصابات، مقابل 1500 حالة في شهر مارس، ذروة تفشي الفيروس في البلاد.

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