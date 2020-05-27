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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: 6 وفيات و287 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 08:16 م
العراق
العراق
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل 287 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 5135 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل ست حالات وفاة.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 175 حالة بعد تسجيل ست حالات اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 2904 بعد تسجيل 52 حالة شفاء اليوم أيضا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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