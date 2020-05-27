الرئيس المكسيكى: نحتاج إلى العودة تدريجيا إلى الوضع الطبيعي

يخطط الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، للسفر مرة أخرى إلى مناطق في بلاده في محاولة للعودة إلى "الوضع الطبيعي" رغم استمرار عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في الارتفاع.وقال لوبيز أوبرادور، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، اليوم الأربعاء: "نحتاج إلى العودة تدريجيا إلى الوضع الطبيعي الجديد"، مضيفا: سيسافر يوم الثلاثاء لمدة أسبوع إلى شرقي المكسيك، لتبدأ جولته من كانكون، حيث سيفتتح مشروع مد خط سكك حديدية سياحيا يعرف باسم قطار المايا.وبعد قضاء أسبوع في مكسيكو سيتي، يخطط الرئيس للقيام برحلة أخرى إلى شمالي البلاد.وجاء هذا الإعلان من لوبيز أوبرادور بعد يوم واحد من تسجيل المكسيك 501 حالة وفاة مرتبطة بـ"كوفيد- 19" في يوم واحد، وهو أعلى رقم تم تسجيله على مدار 24 ساعة حتى الآن.وحذرت السلطات الصحية من أن الوباء لا يزال في مرحلة "مكثفة" في عدة مناطق، وسجلت المكسيك 74560 حالة إصابة مؤكدة حتى الآن، من بينها 8134 حالة وفاة، وهو أعلى عدد من الوفيات في دول أمريكا اللاتينية بعد البرازيل.وفي الوقت نفسه، يعاود الاقتصاد سرعته بوتيرة بطيئة، حيث سيتم السماح لمزيد من القطاعات باستئناف العمل اعتبارا من الأول من يونيو.