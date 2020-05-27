مصرف لبنان‭ ‬المركزي يخصص دولارات لواردات المواد الخام

قال مصرف لبنان المركزي، اليوم الأربعاء، إنه سيلبي 90 في المئة من الحاجات الدولارية للشركات الصناعية التي تحتاج إلى استيراد مواد خام، وذلك في إطار خطوات لمحاولة تخفيف نقص حاد في الدولارات.وانهارت العملة اللبنانية في سوق موازية أصبحت المصدر الرئيسي للتمويل ويجري تداولها فوق 4000 ليرة للدولار مقابل السعر الرسمي للبنك المركزي البالغ 1507.5 والمتاح فقط لواردات الأدوية والوقود والقمح.ولم يحدد تعميم من مصرف لبنان السعر الذي قد يشتري به أصحاب المصانع الدولارات. وكان قال في السابق إنه سيخصص دولارات بسعر قدره 3200 ليرة للواردات لكبح أسعار السلع الغذائية المتزايدة.وبدأ لبنان هذا الشهر محادثات مع صندوق النقد الدولي على أمل الحصول على مليارات من الدولارات في إطار حزمة إصلاحات لإعادة اقتصاده المنهك إلى المسار بعد أن تخلف عن سداد دين سيادي.