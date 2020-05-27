«جمالها» لـ حمادة هلال تتخطى 1.5 مليون مشاهدة (فيديو)

طرح المطرب حمادة هلال، منذ أيام، أحدث أغنياته على طريقة الفيديو كليب بعنوان "جمالها" بمشاركة الفنانة الشابة منة عرفة وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".وحقق كليب "جمالها" نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة عالية تخطت 1.5 مليون مشاهدة منذ طرحه يوم 24 مايو الماضي.وتعاون حمادة هلال في فيديو كليب "جمالها" مع كل من المخرج أحمد عاطف، ومدير التصوير عمر رشدي، والأغنية من كلمات ماجد صبري، وتوزيع موسيقي مادو صالح.وتجمع هذه الأغنية المطرب حمادة هلال بالفنانة منة عرفة للمرة الثانية منذ أن قدما سويا أغنية "الفار السندق" منذ أكثر من 13 عاما وحققت نجاحا كبيرا وقتها.