العراق: تسجيل إصابات جديدة وحالات وفاة بكورونا في 3 محافظات

أعلنت خلية الأزمة في محافظة واسط العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.وقال الناطق الرسمي باسم الخلية الدكتور سعدون الأمير - وفقًا لوكالة الأنباء العراقية - إن عدد المصابين المقيمين حاليا في المستشفى بلغوا 21 مصابًا، مبينًا أن خلية الأزمة طلبت من الأجهزة الأمنية تشديد إجراءات حظر التجوال ومحاسبة المخالفين.وفي السياق ذاته، سجلت مديرية صحة الكرخ بالعاصمة بغداد حالتي وفاة لشقيقين بفيروس كورونا المستجد.وأوضح مدير صحة الكرخ الدكتور جاسب الحجامي أن الحالة الأولى لمواطن يبلغ من العمر 44 عامًا، وهو شقيق لحالة ثانية تبلغ من العمر 37 عامًا توفي أمس بالفيروس.وفي محافظة كركوك، أعلن مصدر في مديرية الصحة تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا.