ضبط 500 كيلو دقيق قبل تهريبه للسوق السوداء في الفيوم (صور)

كثفت مديرية التموين بمحافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، الحملات التموينية على الأسواق، تحت إشراف المهندس سيد حرز الله مدير مديرية تموين الفيوم، والحملة برئاسة المهندس يعقوب كمال مدير إدارة تموين بندر الفيوم أول، والمهندس سليمان داود مخيمر رئيس الرقابة، والمفتشين.تمكنت الحملة من ضبط عدد 500 كيلو دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بناحية قحافة، كما تم ضبط كمية من البويات والدهانات منتهية الصلاحية بناحية كيمان فارس.وجرى تحرير محاضر بأرقام 1110- 1111، جنح أمن دولة طوارئ ضد المخالفين، وتحرير محاضر أخرى للإدارة منها محاضر إثبات حالة ومحاضر بدون ترخيص للمخابز السياحية، ونقص وزن ومواصفات وعدم نظافة أدوات العجن للمخابز البلدية، والتجار التموينيين وعدم الإعلان عن الأسعار، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.