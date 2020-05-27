«شنقريحة»: الجيش يقف مع الشعب لمواجهة أزمة كورونا

أكد اللواء السعيد شنقريحة رئيس الأركان الجزائري بالإنابة، وقوف الجيش الجزائري بجميع طاقاته مع الشعب لتجاوز أزمة فيروس كورونا.وقال اللواء شنقريحة - اليوم الأربعاء في ندوة بعنوان "الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا" - إنه "اتخذت السلطات العليا لبلادنا، منذ بداية الأزمة، حزمة من التدابير الاستثنائية، وضعتها حيز التنفيذ بالتدريج، لمواجهة تفشي هذا الوباء، وكانت سباقة في ذلك، لا سيما فيما يتعلق بالعزل الصحي المبكر للمناطق المتضررة، والسهر على إجلاء الرعايا الجزائريين، من مختلف بلدان العالم، وكذا القيام بحملات توعوية للمواطنين، وتوعيتهم بخطورة الوباء وضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية المعمول بها".وأشار إلى أنه تم تعويض المتضررين وتخفيف التبعات الاقتصادية لوباء كورونا على المواطنين، خاصة الطبقات الهشة من المجتمع، وهو الأمر الذي لم يكن ليتحقق دون تضافر الجهود المبذولة، وتبادل الخبرات والتنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية.ودعا إلى ضرورة تحويل هذه الأزمة إلى فرصة حقيقية، من خلال إعادة النظر في الكثير من الأمور وفي العديد من المجالات، وهو ما أكد عليه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، خاصة فيما يتعلق بمراجعة المنظومة الصحية الوطنية، وبناء منظومة صحية عصرية تستجيب لاحتياجات المواطن وتضمن له العلاج اللائق، فضلا عن اتخاذ إجراءات عملية للتعجيل بإعمال نموذج اقتصادي جديد، يقوم على تنويع الإيرادات واقتصاد المعرفة.وأكد اللواء شنقريحة أنه ورغم النتائج السلبية الكثيرة الناجمة عن هذه الجائحة، إلا أنها كانت مناسبة لاستحضار المخزون القيمي وتقاليد الشعب الجزائري في مجال التضامن الاجتماعي، كما برزت مؤشرات توطيد العلاقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة في أرقى صورها، علاوة على رص الصفوف، وتلاحم جميع شرائح الشعب الجزائري في مواجهة الوباء.