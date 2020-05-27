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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع وزيرة التعاون الهولندية مواجهة تهديد الضم

الأربعاء 27/مايو/2020 - 07:26 م
محمد اشتية
محمد اشتية
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بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مع وزيرة التعاون الإنمائي والتجارة الخارجية الهولندية سيغريد كاغ، اليوم الأربعاء، توحيد الجهد الدولي لمواجهة التهديد الإسرائيلي بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية، وكذلك إدارة فلسطين لأزمة جائحة كورونا صحيا واقتصاديا.

وقال اشتيه، خلال اتصال هاتفي مع الوزيرة الهولندية: إن "العالم يجب ألا يكتفي بتحذير إسرائيل بل يجب أن يضع إجراءات جدية لتنفيذها حال أقدمت على ضم أجزاء من أراضينا"، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وحث اشتية الوزيرة الهولندية على الدفع أوروبيا نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية للتعبير عن الإجماع على حل الدولتين، وضرورة نقاش عقوبات اقتصادية على إسرائيل؛ لأن هذا ما قد يمنعها من تجاوز القانون الدولي.

وجدد رئيس الوزراء الدعوة إلى إقامة مؤتمر دولي من أجل فلسطين تشارك فيه كل القوى الفاعلة دوليا تكون مرجعيته القانون الدولي، والقرارات الأممية، ينقل العملية السياسية من الثنائي إلى المتعدد ويخلصها من التفرد الأمريكي بالوساطة، الأمر الذي لم ينجح خلال العقود الماضية.

وقال اشتية إن "القيادة الفلسطينية تجري اتصالاتها مع كل دول العالم لإيضاح خطر الضم، وتوحيد الجهود الدولية الرافضة للتهديد الإسرائيلي الذي ينهي فرص إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس".

في سياق آخر، وضع اشتية كاغ في صورة إدارة فلسطين لأزمة جائحة كورونا، والمراحل التي مرت فيها من حجر وحصار للمرض، إلى موازنة بين الإجراءات الصحية والمصالح الاقتصادية، إلى مرحلة إعادة الحياة إلى طبيعتها مع الحفاظ على إجراءات السلامة.

ودعا اشتية، هولندا إلى دعم خطط التعافي من الأثر الاقتصادي للجائحة وخلق فرص عمل جديدة، موضحا أن الحكومة تطلق صندوقا لمنح قروض مدعومة بفوائد ميسرة لإنعاش القطاعات الأكثر تضررا من الأزمة.

ومن جانبها، أكدت الوزيرة الهولندية موقف بلادها الداعم لحل الدولتين والمنسجم مع المعايير الأوروبية والقانون الدولي.

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