مرصد الكهرباء: 25 ألف ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج، اليوم الأربعاء، بلغت 25 ألف ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس الثلاثاء خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.وتوقع المرصد- في نشرته اليومية- أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 22 ألفا و800 ميجاوات، مقابل 21 ألفا و600 ميجاوات أمس، لافتا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و100 ميجاوات.ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الأربعاء باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية ظهرا، وكان قد ظهر أمس الثلاثاء باللون الأخضر طوال اليوم.ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف، وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.