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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

المسماري: قادرون على مواجهة التدخل التركي في ليبيا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 07:16 م
المسماري
المسماري
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أكد أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، أن تركيا مستمرة في مخططها لنقل المسلحين السوريين إلى ليبيا، حسبما أفادت قناة مداد نيوز السعودية. 

وكشف المسماري، عن إرسال تركيا المزيد من المرتزقة والأسلحة إلى حكومة فايز السراج الموالية لها للقتال ضد الجيش الليبي، مؤكدا أن الجيش قادر على مواجهة التدخل التركي.

من جانبه، كشف المرصد السوري عن ارتفاع عدد المرتزقة السوريين في ليبيا إلى 10،100 مقاتل بعد وصول دفعة جديدة قوامها 500 مقاتل.

كما أرسلت تركيا نحو 2000 عسكري تركي وأوكلت إلى قطر مهمة تجهيز قاعدة الوطية لصالح تركيا.

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