أوبك وفنزويلا تبحثان التطورات الأخيرة في سوق النفط

بحث الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، محمد باركيندو، مع وزير البترول الفنزويلي الجديد، طارق العسيمي، عبر الفيديو، التطورات الأخيرة في سوق النفط، والاجتماعات الوزارية المرتقبة في يونيو المقبل.وقال باركيندو، في تصريحات اليوم الأربعاء: إنه سلط الضوء مع العسيمي على الدور الحيوي الذي لعبته فنزويلا في إنشاء منظمة أوبك في عام 1960، إلى جانب الدول الأربع الأخرى المؤسسة للمنظمة، مشيرا إلى أن مؤسسي أوبك تعاهدوا منذ هذا التاريخ على التعاون، مع الالتزام بحماية مصالحهم الوطنية المشروعة، وضمان الاستقرار في سوق النفط العالمية.وأضاف باركيندو، أن مصادقة 24 دولة من منتجي أوبك وغير الأعضاء في المنظمة على ميثاق للتعاون المشترك، خلال الاجتماعات الوزارية في يوليو 2019، أثناء الرئاسة الفنزويلية لمنظمة أوبك، هي إرث يجب أن تكون حكومة وشعب فنزويلا فخورين به للغاية.وتابع باركيندو، أنه أطلع الوزير الفنزويلي على المستوى العالي من الالتزام والتحفيز والتفاني من قبل أوبك والدول المنتجة الأخرى، من حيث الالتزام بتعديلات الإنتاج التي بدأت في أول مايو الجاري، وتوفير منصة لتعافي السوق والنمو في الأشهر والسنوات القادمة.من جانبه، أشاد العسيمي بمنظمة أوبك، قائلا: "يشرفنا أن نكون عضوا مؤسسا لمنظمة مهمة للبلدان المصدرة للبترول، وهي منظمة لعبت من خلال التعاون دورًا أساسيًا في حضارة العالم وفي المساعدة على الحفاظ على استقرار أسواق النفط للمنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي".وعبر الوزير الفنزويلي عن ارتياح بلاده لاتفاقات التعاون بين المنتجين من أجل استعادة الاستقرار والتوازن في السوق النفطية.