رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوبك وفنزويلا تبحثان التطورات الأخيرة في سوق النفط

الأربعاء 27/مايو/2020 - 07:22 م
محمد باركيندو
محمد باركيندو
أ ش أ
طباعة
بحث الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، محمد باركيندو، مع وزير البترول الفنزويلي الجديد، طارق العسيمي، عبر الفيديو، التطورات الأخيرة في سوق النفط، والاجتماعات الوزارية المرتقبة في يونيو المقبل.

وقال باركيندو، في تصريحات اليوم الأربعاء: إنه سلط الضوء مع العسيمي على الدور الحيوي الذي لعبته فنزويلا في إنشاء منظمة أوبك في عام 1960، إلى جانب الدول الأربع الأخرى المؤسسة للمنظمة، مشيرا إلى أن مؤسسي أوبك تعاهدوا منذ هذا التاريخ على التعاون، مع الالتزام بحماية مصالحهم الوطنية المشروعة، وضمان الاستقرار في سوق النفط العالمية.

وأضاف باركيندو، أن مصادقة 24 دولة من منتجي أوبك وغير الأعضاء في المنظمة على ميثاق للتعاون المشترك، خلال الاجتماعات الوزارية في يوليو 2019، أثناء الرئاسة الفنزويلية لمنظمة أوبك، هي إرث يجب أن تكون حكومة وشعب فنزويلا فخورين به للغاية.

وتابع باركيندو، أنه أطلع الوزير الفنزويلي على المستوى العالي من الالتزام والتحفيز والتفاني من قبل أوبك والدول المنتجة الأخرى، من حيث الالتزام بتعديلات الإنتاج التي بدأت في أول مايو الجاري، وتوفير منصة لتعافي السوق والنمو في الأشهر والسنوات القادمة.

من جانبه، أشاد العسيمي بمنظمة أوبك، قائلا: "يشرفنا أن نكون عضوا مؤسسا لمنظمة مهمة للبلدان المصدرة للبترول، وهي منظمة لعبت من خلال التعاون دورًا أساسيًا في حضارة العالم وفي المساعدة على الحفاظ على استقرار أسواق النفط للمنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي".

وعبر الوزير الفنزويلي عن ارتياح بلاده لاتفاقات التعاون بين المنتجين من أجل استعادة الاستقرار والتوازن في السوق النفطية.

موضوعات متعلقة

ابنة رجاء الجداوي تكشف حقيقة إصابتها بكورونا نتيجة مخالطة والدتها

14 وفاة و1815 إصابة بكورونا في السعودية

«المالية» تكشف تفاصيل إصلاح هيكل الأجور

وكيل «دينية النواب» يرجح فتح المساجد خلال أيام

الصور

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

الأكثر قراءة

الصحة العالمية: عقار كلوركين لا يصلح لعلاج كورونا

إصابة نائب محافظ أسوان بفيروس كورونا

تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي.. تستجيب للعلاج

«الأوقاف» تعلن خطة وضوابط عودة العمل بالمساجد

إنفوجراف

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

image description

هل فقدان الشم والتذوق ضمن أعراض كورونا؟ (إنفوجراف)

image description

الغنوشي في المصيدة.. رحلة انهيار رجل الإخوان في تونس

image description

«المالية» تكشف تفاصيل نسخة المواطن من بيان الموازنة (إنفوجراف)

أيام زمان

عوضها أحفادها عن الحرمان من أبنائها.. أسرار من بيت فاتن حمامة

«بتشوه سمعتي».. كواليس أشهر معركة بين مصطفى أمين وفاتن حمامة

حكاية فيلم لفاتن حمامة تم تصويره فى بيت الأبنودى

حكاية إشاعة حب بين فاتن حمامة وسعيد مرزوق

نجم الساعة

انخفاض أسعار الذهب في منتصف التعاملات

الصحة

5 حقائق تجهلها النساء عن الدورة الشهرية

دراسة أسترالية تكشف أسباب مهاجمة كورونا لمرضى الضغط والسكري

تلوث الهواء يعود للارتفاع بالصين بعد رفع إجراءات الإغلاق

ما الأعضاء التي يجب فحصها بعد الشفاء من كورونا؟

منوعات

الآن.. تردد قناة mbc 2 لمتابعة أهم الأفلام 2020 (كيفية الضبط)

مونتينيجرو تحاول جذب الزوار إلى أول بلد أوروبي خال من كورونا

بولندا تسمح بالتجمعات حتى 150 شخصًا

إصابة وفقدان 4 أشخاص بسبب الطقس السيئ بالصين

مقالات الرأي
ماجد حبته
الفئران قد تأكل ملكة بريطانيا!
د. منى حلمى
89 عامًا على ميلاد فاتنة القلوب والعقول "فاتن حمامة"
ثروت الخرباوي
الخطر القادم
ماجد حبته
يوم إفريقيا.. تحذير وتذكير
المزيد

الثقافة

31 مايو.. آخر موعد لإرسال إجابات مسابقة فوازير سينما مصر

وزير ثقافة الأردن: المحتوى الرقمى يحتاج مزيدا من التطوير

«بشجريات.ز كل غصن معنى».. كتاب جديد لـ سالمة سالم المرهوبي

«شهداء الكلمة أحياء فى العقول».. مظاهرة ضد التطرف والإرهاب في جنازة فرج فودة