ارتفاع حصيلة إصابات كورونا في سوريا لـ 121
الأربعاء 27/مايو/2020 - 07:21 م
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أعلنت وزارة الصحة السورية، أن حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في البلاد حتى اليوم الأربعاء، وصلت إلى 121 إصابة شفيت منها 43 إصابة وتوفيت 4 حالات، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا".
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.