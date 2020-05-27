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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مخطط أردوغان لمنع الأحزاب المعارضة من خوض الانتخابات المقبلة

الأربعاء 27/مايو/2020 - 07:11 م
أردوغان
أردوغان
آية حسني
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كشف المعارض التركي عبدالرحيم آكسوي، وهو أحد مؤسسي حزب "الديمقراطية والتقدّم" الذي يقوده علي باباجان، عن سعى حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، مع حليفه حزب "الحركة القومية" اليميني المتطرّف، إلى تغيير قانوني الأحزاب والانتخابات لمنع حزبين شكلهما مؤخرًا رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو ونائبه علي باباجان من خوض أي انتخاباتٍ قد تشهدها البلاد.

وأكد آكسوي وفقا لموقع العربية، أن الحزبين المعارضين يسعيان لتجاوز هذه العقبة كي يتمكنا من دخول البرلمان، قائلًا: "وفي الوقت الحالي نعمل على تعيين رؤساء لحزبنا في 81 من ولايات البلاد استعدادًا لخوض انتخاباتٍ قد تكون مبكّرة".

ويخطط حزب أردوغان وحليفه دولت بهجلي لإجراء تعديلاتٍ في قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ووضع قانونٍ جديد للأحزاب يمنع كل حزب تأسس مؤخرًا من خوض الانتخابات البرلمانية حتى ولو انضم إليه 20 برلمانيًا من حزبٍ آخر.

وتسمح أنقرة بموجب قانون الأحزاب الحالي، لكل حزب جديد، المشاركة في الانتخابات البرلمانية فيما لو قدّم 20 برلمانيًا استقالته من حزب آخر وانضم إلى صفوف الجديد.

ويرفض حزب باباجان منذ اليوم الأول لتأسيسه، النظام الرئاسي في تركيا، والذي منح أردوغان صلاحياتٍ مطلقة ويسعى لإعادة النظام البرلماني.

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