«البيئة» توضح الطريقة الصحيحة للتخلص الآمن من المخلفات الطبية الشخصية

تعمل وزارة البيئة على دعم جهود التخلص الآمن من المخلفات الطبية، وكيفية التعامل الصحيح مع المخلفات الصلبة، ومتابعة الموقف البيئي لبؤر التلوث، وذلك في إطار حرصها على سلامة المواطن.ومن جهته قال مصطفى مراد، رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء في وزارة البيئة، إنه علينا التخلص الآمن من المخلفات الشخصية من المستلزمات الطبية الوقائية ضد فيروس كورونا من القفازات والكمامة، بتمزيقها ووضعها في كيس منفصل داخل القمامة كنوع من الوقاية للآخرين من جامعي قمامة المنازل، وحفاظا على عمال النظافة.وتابع "مراد"، حلال تصريحه لـ"الدستور"، أنه يجب علينا وضع المخلفات الطبية في الكلور قبل رميها في القمامة، مشددا على ضرورة عدم خلو أي منزل من الكلور والأكياس البلاستيكية، مما يعمل على خفض نسبة التلوث بالهواء والتقليل من بؤر التلوث.يذكر أن الدكتورة يا سمين فؤاد وزيرة البيئة، قامت بالمرور خلال تلك الفترة على عدد 2129 منشأة طبية لمتابعة منظومة إدارة المخلفات الطبية والتخلص الآمن منها، وتتابع لجان المرور بشكل مستمر تلافي الملاحظات المرصودة بالتعاون مع مديريات الصحة بالمحافظات ومديري المستشفيات الجامعية، وتدريب مسئولي النفايات الطبية بالمستشفيات الجامعية على كيفية التعامل مع تلك النفايات وإدخال بياناتها على الموقع الإلكتروني الذي أطلقته وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الاتصالات والخاص بالمخلفات الطبية.وعملت وزيرة البيئة على التوعية بالسلوكيات البيئية السليمة في دعم الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وكيفية التخلص الآمن من الكمامات والقفازات لضمان عدم انتشار الفيروس، واستخدام كافة الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي لنشر رسائل التوعية بين المواطنين.