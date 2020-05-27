إصابة نائب محافظ أسوان بفيروس كورونا

أعلنت محافظة أسوان إصابة الدكتورة غادة يحيى أبوزيد، نائب المحافظ بفيروس كورونا المستجد، بعد أن جاءت نتائج التحاليل الطبية إيجابية.وأعرب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن تمنياته لها بالشفاء العاجل، مضيفا «نطمئن المواطنين بأن حالتها مستقرة، وستدخل العزل المنزلي مع خضوعها للرعاية الطبية اللازمة».وأشار محافظ أسوان إلى أن مديرية الصحة ستتخذ اللازم وستجري التحاليل لكل المخالطين مع الاستمرار في أعمال تطهير وتعقيم ديوان عام المحافظة.