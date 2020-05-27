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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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8 نصائح لتناول كحك العيد دون التأثير على صحتك

الأربعاء 27/مايو/2020 - 06:57 م
جيهان الدمرداش
جيهان الدمرداش
سارة ساويرس
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يحتار كثيرون في تناول كحك العيد، بسبب سعراته الحرارية العالية، بل وقد يمتنع عن تناوله البعض حتي يتجنبوا الزيادة الهائلة في الوزن.

ولهذا تقدم الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية التغذية العلاجية، عبر "الدستور"، إجابات عن أسئلة متى وكيف نأكل كحك العيد بدون زيادة في الوزن؟، وهي:

1- لا يفضل تناول كحك العيد وأنت جائع.

2- ينصح بتناول الكحك بعد وجبة كاملة.

3- نظم وجباتك خلال اليوم كل 3 ساعات بالظبط وجبة خفيفة.

4- اشرب مياه جيدا خلال اليوم لتكون من 2 لـ3 لتر.

5- حينما تأكل الكحك وأنت شبع تستطيع التحكم في كميته.

6- حين أكله بعد وجبة كاملة، يجعلك لا تتعرض لرفع السكر فجأة في الدم وبطريقة عنيفة ولا يجعل الأنسولين يزيد أو يوقف الحرق.

7- شرب المياة جيدا يدفع لعدم الإحساس بالعطش الذي يؤدي إلى نهم للسكر وأكل الكثير من الكحك.

8- ضرورة تنظيم وجباتك طوال النهار حتى لا ينخفض السكر في الدم وتحتاج تناول الكحك او السكر عموما بكثرة.

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