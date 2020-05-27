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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محمد العسيري

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رامز أمير عن «الاختيار»: «متخيلتش حلقة واحدة تعمل النجاح ده»

الأربعاء 27/مايو/2020 - 06:57 م
الاختيار
الاختيار
سناء إسماعيل
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عبر الفنان الشاب رامز أمير، عن سعادته بنجاح حلقته في مسلسل "الاختيار"، والذي شارك به في السباق الرمضاني المنصرم.

وقال رامز في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام": "قبل أي حاجة وأول حاجة الحمد لله والشكر لله على مشاعركم الجميلة وحبكم، والله ده كرم كبير أوى من ربنا مش شطارة مني، تاني حاجة شكرا ليكم انتم على كمية الحب اللي فعلا أكبر مني، أنا بجد متخيلتش إن حلقة واحدة من مسلسل الاختيار ممكن تعملي النجاح ده كله، أوعدكم إني هبذل كل اللى أقدر عليه عشان أبقى قد المسئولية الكبيرة دى".

وأضاف: "عاوز أقول حاجة للناس اللي بتشتمني وتقريبا بتشتم أي حد ناجح، والله مزعلني منكم، أنا متفهم عشان انتوا مش بتشوفوا غير الهيصة والنجاح اللى ممكن فعلا يبان تافه ومستفز، بس صدقوني النجاح اللى بييجى في ثانية ده بيبقى وراه تعب سنين وبهدلة الناس مبتشفهاش، إن شاء الله الفترة الجاية هركز أكتر إنى أشارككم جزء من التعب اللى أنا أقصده عشان زى ما اللى بيحبونى ليهم حق عليا، اللى بيشتمونى برضه ليهم حق، آسف إنى طولت عليكم وشكرا".

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