ميركل: جائحة فيروس كورونا لم تنتهي

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، إنه لا بد من التوضيح أن جائحة فيروس كورونا لم تنته بعد ولا تزال هناك حاجة لاتخاذ الإجراءات الأساسية مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.وأضافت ميركل للصحفيين: "الوباء لم ينته.. الفيروس لا يزال موجودا"، وأضافت أن الاتفاق مع الولايات الألمانية على القضايا الرئيسية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا أمر بالغ الأهمية.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.