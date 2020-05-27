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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

القمص أشعياء عبد السيد يشرح طقس عيد الصعود

الأربعاء 27/مايو/2020 - 05:48 م
القمص إشعياء عبد
القمص إشعياء عبد السيد
جرجس صفوت - مونيكا جرجس
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تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية غدا الخميس، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بعيد الصعود المجيد، حيث تتذكر الكنيسة صعود السيد المسيح إلى السماء عقب 40 يوما متصلة من قيامته بحسب الإيمان المسيحي.

وقال القمص إشعياء عبد السيد فرج، أستاذ علم اللاهوت الطقسي في كتابه "طقس الأعياد السيدية الكبرى والصغرى"، إنه توجد "إبصاليات وذكصولوجيات"، تخص عيد الصعود موجودتين بكتاب اللغات والسجدة وبالابصلمودية السنوية، وتكمل بقية التسبحة بشكلها المعتاد.

وعن القداس فتتلى مزامير صلوات الساعتين السادسة والثالثة، ويختص بعيد الصعود لحن "مرد للابركسيس"، ويتلى في عيد عيد العنصرة المقرر الاحتفال به بعد 10 أيام من عيد الصعود، كما يتلى في نهاية القداس لحن "افريك اتفى"، كما يشار الى انه هناك دورة مثل القيامة بصورتي القيامة والصعود، ويقال في هذه الدورة لحن "اخرستوس آنيستى" ثم "أبى أخرستوس أنيليم ابسيس،" وفي نهايتها يقال "بي اخرستوس افتوئف".

وستكتفي القيادات الكنسية وعلى رأسها البابا تواضروس الثاني، بالقداس الالهي الذي يقام بالأديرة المصرية للاحتفال بالمناسبة.

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