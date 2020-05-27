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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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إسراء عبدالفتاح تنشر صورة جديدة في شهور حملها الأخيرة

الأربعاء 27/مايو/2020 - 05:45 م
إسراء عبدالفتاح
إسراء عبدالفتاح
رباب الأهواني
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شاركت الفنانة إسراء عبد الفتاح، نجمة مسرح مصر، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام" صورة لها بإطلالة محتشمة وهي فى شهور حملها الأخيرة.

وظهرت إسراء بفستان أنيق باللون البينك، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، بينما وضعت يديها على جنينها في شهور حملها الأخيرة.

وحازت الصورة على إعجاب متابعيها، وعلقوا قائلين:"جميلة جدًا، ماشاء الله عليكي، ربنا يقومك بالسلامة".

جدير بالذكر، أن إسراء عبد الفتاح وضعت طفلتها فى الثالث من ديسمبر الماضى، وسط حفاوة استقبال من الوسط الفنى والجمهور.

يشار إلى أن حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح تعرفا على بعضهما خلال كواليس مسرح مصر ثم جمعتهما قصة حب كان أشرف عبد الباقي شاهدا عليها بعد أن اكتشفهما وقدمهما في مسرح مصر.

وتزوج حمدي الميرغني من إسراء عبدالفتاح عام 2017، بحضور نجوم مسرح مصر.
إسراء عبدالفتاح تنشر صورة جديدة في شهور حملها الأخيرة
إسراء عبدالفتاح تنشر صورة جديدة في شهور حملها الأخيرة

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