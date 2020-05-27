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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة تعديات بالبناء المخالف والتحفظ على 40 طن حديد بالمنيا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 05:39 م
إزالة تعديات
إزالة تعديات
المنيا ـ على حسين
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نجحت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، في إزالة حالات تعد بالبناء المخالف والغير مرخص في المهد، وضبط 40 طن حديد والتحفظ عليها وتحويل مرتكبي هذه المخالفات للنيابة العسكرية.

كان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد وجه رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بتكثيف المتابعة الميدانية وتنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص، وخاصة خلال فترة أيام عيد الفطر المبارك، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية، منعا لاستغلال المخالفين تلك الفترة للقيام بعمليات البناء المخالف لأحكام القانون، مع اتخاذ الإجراءات القانونية من خلال التحفظ على المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.

أكد المحافظ، أن من أهم الملفات التي يعمل عليها حاليا هي القضاء على ظاهرة البناء المخالف، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بالتعامل بكل حسم مع المخالفين، مشيرا إلى أن تلك الظاهرة تمثل خطورة داهمه على أرواح وممتلكات المواطنين.

من جانبه، قاد محمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة، يرافقه محمد سيد رئيس المدينة، حملة إزالة بحي غرب المدينة، وأسفرت الحملة عن إزالة حاله تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص، بالإضافة للتحفظ على 40 طن حديد مستخدمة ضمن أٔدوات البناء.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز سما لوط، حملة لإزالة التعديات بالبناء في المهد بدون ترخيص والمخالف لأحكام قانون 119 لسنه 2008، وتم التحفظ على معدات وأدوات البناء وتم تحرير محضر بالواقعة وتحويله للنيابة العسكرية.
إزالة تعديات
إزالة تعديات
إزالة تعديات
إزالة تعديات بالبناء المخالف والتحفظ على 40 طن حديد بالمنيا
إزالة تعديات
إزالة تعديات
إزالة تعديات
إزالة تعديات
إزالة تعديات
إزالة تعديات بالبناء المخالف والتحفظ على 40 طن حديد بالمنيا
إزالة تعديات
إزالة تعديات

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