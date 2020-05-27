إصابة 7 فى انفجار أسطوانة بوتاجاز ببنى سويف

أصيب 7 أشخاص بينهم طفلتان من أسرة واحدة، اليوم الأربعاء، بحروق مختلفة بعد اندلاع حريق هائل بمنزلهم بعزبة تمام كساب "الديابية" التابعة لمركز إهناسيا غرب بنى سويف.تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف إخطارا من مأمور مركز شرطة إهناسيا يفيد بنشوب حريق هائل بعزبة تمام كساب "الديابية" التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ والسيطرة على الحريق.وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة، ودلت التحريات علي أن أسطوانة بوتاجاز انفجرت أثناء قيام الأسرة بإعداد الطعام.وأسفر الحريق عن إصابة 7 أفراد بينهم طفلتان وهم "محمد. ع. ج" 45 سنة رقيب شرطة، مصابا بحروق بسيطة باليد اليسري، "رمضان. م. ع"، 27 سنة، مصابا بجروح بسيطة باليد اليمني، "صباح. ع"، 45 سنة مصابة بحروق بسيطة بالساقين، "محمود. م. ع"، 20 سنة، مصابة بحروق بسيطة بالساقين والذراعين، "جمال. م. ع"، 25 سنة، مصابا بحروق بسيطة بالذراعين، "صباح. ر. م"، 18 شهرا مصابة بحروق بسيطة بالوجه، "جومانا. ر. م" 3 سنوات وجميعهم مقيمون بعزبة الديابية.وقامت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف بنقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة.