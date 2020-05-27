«الداخلية» تنفى وجود إصابات كورونا بين محتجزى أقسام الشرطة

نفى مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، اليوم، الإدعاءات التي ذكرتها إحدى قنوات الإخوان الإرهابية بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد بين عدد من المحتجزين بأحد أقسام الشرطة بمديرية أمن القاهرة.وأكد مركز الإعلام الأمني أن كل ما تضمنته تلك الترديدات من مزاعم منافيةً تمامًا للحقيقة وتتعارض مع الثوابت القانونية والمنطقية الحاكمة لعمل الأجهزة الشرطية، وتأتي تلك المزاعم في إطار نهج الأذرع الإعلامية للجماعة الإرهابية في ترويج الشائعات ومحاولة إثارة الرأي العام.