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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

معاونة وزيرة الصحة تنتظر نتيجة تحليل كورونا الأخير لمغادرة العزل

الأربعاء 27/مايو/2020 - 05:36 م
الدكتورة نيفين النحاس
الدكتورة نيفين النحاس
مصطفى دياب
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تنتظر الدكتورة نيفين النحاس معاون وزيرة الصحة للتأمين الصحي، مدير المكتب الفني للوزيرة، المصابة بفيروس كورونا المستجد، نتائج تحليلها الأخير المقرر أن تظهر خلال ساعات، للتأكد من تعافيها تمامًا من فيروس كورونا المستجد، بعدما أثبت آخر تحليل لها سلبية إصابتها بكورونا، وتنتظر نتائج التحليل الجديد للتأكد من اختفاء الفيروس تمامًا من جسدها.

وتمكث الدكتورة نيفين النحاس معاونة وزيرة الصحة في الدور الثاني بمستشفى عزل أبوخليفة (المخصصة لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد) منذ 18 يومًا بعدما شعرت بأعراض الفيروس، وعزلت نفسها منزليًا وأجرت تحليل وأثبت إيجابية إصابتها بكورونا، ونقلت لمستشفى أبوخليفة الذي تعد أفضل مستشفيات العزل في مصر، يوم 9 مايو لتلقي العلاج اللازم.

يذكر أن «الدستور» انفردت بخبر إصابة معاونة وزير الصحة وتفاصيل حالتها الصحية بالإضافة لسلبية أول تحليل لها أمس.

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