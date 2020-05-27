غدًا.. الكنيسة تحتفل بعيد الصعود المجيد

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدا الخميس، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بعيد الصعود المجيد، حيث تتذكر الكنيسة صعود السيد المسيح إلى السماء عقب 40 يوما متصلة من قيامته بحسب الإيمان المسيحي.وقال القمص إشعياء عبد السيد فرج، أستاذ علم اللاهوت الطقسى في كتابه "طقس الأعياد السيدية الكبرى والصغرى" إن الكنيسة تحتفل بعيد الصعود لثلاث أسباب وهى كالآتي:أولًا: تمثلا بالملائكة التي فرحت به واستعدت لاستقباله استعدادا لائقا بمقامه العظيم وجلاله المرهوب وأخذت كل منها تبشر الأخرى بقدومه (وذلك بحسب ما ورد في سفر المزامير 24: 7).ثانيًا: تنفيذًا لنبوة داود النبي والتي دعا بها جميع الأمم للترنم لاسمه والاحتفال بذكرى صعود بفرح وابتهاج (وذلك بحسب ما ورد في سففر المزامير 47: 8).ثالثًا: طبقًا لما جاء في أوامر الرسل وهو: (من أول اليوم من الجمعة الأولى أحصوا أربعين يومًا إلى خامس السبوت (أي يوم الخمسين) ثم ضعوا عيد لصعود الرب الذي أكمل فيه كل التدبيرات وكل الترتب وصعد إلى الله الآب الذي أرسله وجلس عن يمين القوة (وذلك بحسب ما ورد في كتاب الدسقولية فصل 31) ولا تشتغلوا في يوم الصعود لأن تدبير المسيح أكمل فيه ( وايضا بحسب ما ورد بكتاب المجموع الصفوى 198، 199).