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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المسحة الثانية سلبية.. محافظ الدقهلية يعلن تعافيه وزوجته من كورونا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 05:31 م
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار
الدقهلية : عمرو الحوتى
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قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، من العزل الصحي الذي يخضع له وزوجته، إنهما أجريا المسحة الثانية أمس الثلاثاء والتي أثبتت استمرار تحول النتيجة من إيجابية إلى سلبية، بعد 3 أيام من إجراء الأولى منذ إصابته الإثنين قبل الماضي، مؤكدا أنه سيستمر في العزل طبقا لتعليمات وزارة الصحة لحين الانتهاء الفترة المقدرة بـ14 يوما.

وأضاف مختار، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "الحمد لله تماثلت للشفاء أنا والكثير من مصابي كروونا، دليل على أن بروتوكول العلاج الذي وضعته وزارة الصحة يأتي بنتائج مبشرة، كما أن تجربة كورونا قاسية ولكن بفضل الله وبالالتزام تمر بسلام خاصة مع العزل المنزلي".

أشاد محافظ الدقهلية بموقف أبناء المحافظة النبيل معه وسؤالهم الدائم عن صحته عقب إصابته بكورونا هو وزوجته معربا عن أمنياته في أن تمر أزمة كورونا بسلام ويختفي هذا الفيروس نهائيا، متمنيا للمحافظة المزيد من الرقي والتقدم والازدهار، بفضل جهودهم والتعاون والتنسيق المستمر بين جميع أجهزتها التنفيذية ومختلف قيادتها في كل مواقعهم وأن يكونوا دائما يدا واحدة من أجل مصر.

وأصيب محافظ الدقهلية وزوجته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، وتم عزلهما داخل استراحته التي تبعد أميالا عن ديوان المحافظة.

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