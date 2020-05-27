إصابة اثنين بكورونا في السجن المركزي بصنعاء

تلقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، بلاغا يؤكد إصابة اثنين من المختطفين في السجن المركزي بصنعاء بفيروس كورونا.وطالبت الشبكة، في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية اليوم الأربعاء، بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين قبل أن يجتاح الوباء المعتقلات والسجون العامة والسرية، التي تتخذها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران أماكن لإخفاء معارضيها والذين تجاوزوا 10 آلاف مختطف.كما دعت الشبكة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل وبذل كافة الجهود من أجل إطلاق كافة المختطفين في سجون مليشيا الحوثي دون قيد أو شرط، وتحمل المبعوث الدولي للأمم المتحدة مارتن جريفيث المسؤولية تجاه المعتقلين والتباطؤ الحاصل حتى اليوم في إلزام المليشيا، بتنفيذ الاتفاقيات المؤيدة لعملية الإفراج عن كافة المعتقلين، وعلى رأسها اتفاق ستوكهولم الذي تصر المليشيا على عرقلة تنفيذه منذ أكثر من عام.