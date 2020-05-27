سوريا: العثور على أسلحة وذخائر وطائرة مسيرة تركية بإدلب

أعلنت الحكومة السورية، اليوم الأربعاء، عن العثور على أسلحة وذخائر وطائرة مسيرة تركية الصنع من مخلفات الإرهابيين في ريف إدلب الجنوبي.يذكر أن مصادر سورية أكدت في وقت سابق باضرام القوات التركية النار في الأراضي الزراعية غرب مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي وتحرق نحو 350 دونمًا.وإلى جانب ذلك أكد مدنيون في مدينة عفرين في وقت سابق قيام القوات التركية والميليشيات التابعة لها بالبحث عن الآثار الموجودة في المدينة من أجل سرقتها وبيعها وتزييف هوية المنطقة ضمن مساعي تركيا لتكريس وجودها في شمالي سوريا.