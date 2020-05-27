الجمعة.. بدء المرحلة الرابعة من تخفيف قيود الإغلاق في النمسا

تبدأ بعد غد الجمعة، المرحلة الرابعة من تخفيف قيود الإغلاق في النمسا والتي فرضت مع بدء انتشار جائحة كورونا في البلاد.أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الأربعاء، ترتيبات هذه المرحلة، والتي تشمل فتح الفنادق والمتاحف وحمامات السباحة ومراكز اللياقة البدنية والمنشأت السياحية، مشيرة إلى أنه سيتم السماح بإقامة حفلات الزفاف بحضور مائة شخص كحد أقصى.وأضافت الوزارة الصحة في بيان صحفي، أنه سيتم السماح بحضور مائة شخص في الجنازات مع ضرورة الحفاظ على مسافة الأمان والالتزام بتغطية الفم والأنف.وأشار البيان إلى أن المرحلة الأخيرة سوف تطبق في أول يوليو المقبل بالسماح بتجمع 250 شخصا في الأماكن المغلقة و500 شخص في المناطق المفتوحة، يتم زيادتها في أغسطس إلى 500 شخص فى الأماكن المغلقة و750 شخصا في الهواء الطلق، على أن تتولي الجهة المنظمة تطبيق الاجراءات الاحترازية.