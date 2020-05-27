انفجار قنبلة في قافلة تركية بإدلب وإصابة جنود أتراك

أفادت وسائل إعلام تركية بانفجار قنبلة مزروعة على الطريق في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، مع مرور قافلة عسكرية تركية، مشيرة إلى أنباء تتحدث عن وقوع ضحايا، وفقا لموقع "تركيا الآن".فيما أفادت وكالة "ديميرورين" التركية، بإصابة عدد من الجنود في الانفجار على الطريق السريع M4 وأن بعضهم في حالة حرجة.من جهته، قال موقع "المرصد السوري" إن دوي انفجار عنيف سُمع في محيط طريق حلب – اللاذقية الدولي، من جهة منطقة الغسانية بريف جسر الشغور، ناجم عن استهداف آليات تابعة للقوات التركية ترافقها آليات تابعة للفصائل، بعبوات ناسفة.وأشار المرصد السوري إلى أن الانفجار أسفر عن إصابة مجند وضابط من القوات التركية، أحدهما جراحه خطيرة.وأوضح أنه جرى نقلهما بطائرات تركية إلى المشافي التركية في منطقة الريحانية ضمن لواء إسكندرون.