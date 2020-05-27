ارتفاع معدل البطالة في فنلندا

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفنلندي الصادرة، اليوم الاربعاء، ارتفاع معدل البطالة بدرجة ملموسة خلال أبريل الماضي، مقارنة بالشهر السابق، في حين تراجع حجم مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.وذكر مكتب الإحصاء أن معدل البطالة خلال الشهر الماضي، بلغ 8.1في المئة من إجمالي السكان بين من تتراوح أعمارهم بين 15 و74 عاما.وكان معدل البطالة في مارس الماضي 3ر7%، وكان المعدل في أبريل من العامم الماضي 8 %، وارتفع عدد العاطلين في فنلندا خلال الشهر الماضي إلى 217 ألف عاطل مقابل 197 الف في الشهر السابق.وتراجعت نسبة التوظيف في فنلندا خلال الشهر الماضي إلى 70.1% من قوة العمل مقابل 71.3 % خلال الشهر السابق.في الوقت نفسه ارتفع معدل البطالة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب إلى 6.8 في المئة خلال أبريل الماضي مقابل 6.7 في المئة خلال مارس الماضي.من ناحية أخرى ذكر مكتب الإحصاء أن إجمالي قيمة مبيعات التجزئة في فنلندا تراجع خلال الشهر الماضي بنسبة 0.4 في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وذلك بعد تراجعه بنسبة 2.1 % خلال الشهر السابق. ومن المقرر صدور البياناتالنهائية لمبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي في يونيو المقبل.في الوقت نفسه تراجع حجم مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي بنسبة 0.5 % سنويا.