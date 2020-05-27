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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الوطنية للصحافة» تحذر من شائعات الجماعة الإرهابية

الأربعاء 27/مايو/2020 - 05:25 م
الوطنية للصحافة
الوطنية للصحافة
الحسين عبيد و محمد جعفر
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حذرت الهيئة الوطنية للصحافة من الشائعات التحريضية التي تطلقها المواقع الإعلامية للجماعة الإرهابية، التي تستهدف النيل من الإجراءات الوقائية التي تتخذها مصر، وتشيد بالإجراءات التي تتخذها الدولة وتجعل مصر تحتل مكانًا متقدمًا في صدارة دول العالم التي تتصدي لفيروس كورونا.

وقالت الهيئة في بيان صادر اليوم، إنها تتابع بيانات التحريض والإثارة، وتنبه إلى ضرورة التصدي لها أولًا بأول، وتوعية الرأي العام والأهداف الخبيثة للجماعة الإرهابية، التي تستهدف الصعود فوق معاناة المرضي والمصابين.

وأكدت الهيئة أن وسائل إعلام الجماعة الإرهابية تلجأ كل وقت إلى شائعات كاذبة ومختلقة وتزييف الأخبار والإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية، لتشويهها ونشرها بصورة غير صحيحة.

وطالبت الهيئة جموع المصريين باليقظة والاصطفاف والالتزام الكامل بالتعليمات والإجراءات الصادرة عن الجهات المسئولة، والتي تستهدف حماية الناس والحفاظ على صحتهم وتدعو الله أن يحفظ مصر والمصريين من كل مكروه.

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