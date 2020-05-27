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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الوطنية للصحافة» تحذر من الشائعات المستهدفة للإجراءات الوقائية ضد كورونا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 04:19 م
كرم جبر
كرم جبر
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حذرت الهيئة الوطنية للصحافة من الشائعات التحريضية التي تطلقها المواقع الإعلامية للجماعة الإرهابية، التي تستهدف النيل من الإجراءات الوقائية التي تتخذها مصر، والتي جعلتها تحتل مكانًا متقدمًا في صدارة دول العالم التي تتصدي لفيروس كورونا.

وذكرت الهيئة، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أنها تتابع بيانات التحريض والإثارة، منبهة إلى ضرورة التصدي لها أولًا بأول، وتوعية الرأي العام والأهداف الخبيثة للجماعة الإرهابية، التي تستهدف التسلق فوق معاناة المرضي والمصابين.

وأكدت الهيئة، أن وسائل إعلام الجماعة الإرهابية تلجأ كل وقت إلى شائعات كاذبة ومختلقة وتزيف الأخبار والإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية، لتشويهها ونشرها بصورة غير صحيحة.

وطالبت الهيئة جموع المصريين باليقظة والاصطفاف والالتزام الكامل بالتعليمات والإجراءات الصادرة عن الجهات المسئولة، والتي تستهدف حماية الناس والحفاظ على صحتهم وتدعو الله أن يحفظ مصر والمصريين من كل مكروه.

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