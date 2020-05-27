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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الروسي يبدأ مهمة في داغستان لمساعدتها في احتواء كورونا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 04:13 م
الجيش الروسي
الجيش الروسي
وكالات
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أعلن الجيش الروسي، الأربعاء، عن إنشاء مستشفى ميداني في جمهورية داغستان، أحد كيانات روسيا الاتحادية في القوقاز التي تعاني للسيطرة على تفشي وباء كوفيد-19، لافتًا إلى مباشرة إجراء فحوص طبية للكشف عن المصابين.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين، أشار الأسبوع الماضي إلى خطورة الوضع في هذه المنطقة ذات الموارد الضئيلة التي يقطنها أقل من ثلاثة ملايين شخص، وأمر باتخاذ تدابير طارئة.

وكان أرفع رجل دين في داغستان تحدث عن "كارثة" صحية.

وأقيم مستشفى ميداني يتسع لمائة مريض في قرية بولتيخ في هذه الجمهورية، وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان الأربعاء: أنّ المستشفى صار "جاهزًا لاستقبال المرضى".

وباشر الأطباء العسكريون إجراء فحوص سريعة للسكان المحليين، بالإمكان معرفة نتيجتها في غضون 30 دقيقة، وفق الوزارة التي أضافت أنّ المستشفيين الميدانيين مجهزان بأدوات لعشرين ألف فحص.

ووفق المكتب المحلي للوكالة الصحية الروسية "روسبوترينادزور"، فإنّ عدد الفحوص تضاعف خلال الأسبوع الماضي، ليبلغ ألفي فحص يوميًا.

وأكد المسئول الداغستاني فلاديمير فاسيلييف خلال اجتماع للحكومة المحلية أنّ "الوضع يتغير".

وكانت الإفادات حول تسارع تفشي الوباء في داغستان تتكاثر منذ منتصف مايو.

وفي هذا السياق، أقرّت "روسبوترينادزور" بأنّ داغستان تعاني جراء افتقارها إلى العدد الكافي من المختبرات الطبية، وافتقارها أيضًا إلى الأدوية والكوادر المؤهلة.

واحصت روسيا رسميًا 370 ألفا و680 مصابا بكوفيد-19 حتى الأربعاء، توفي 3968 منهم.

وتشير الحصيلة الرسمية إلى تسجيل 130 وفاء جراء الوباء في داغستان، غير أنّ السلطات المحلية أقرّت الأسبوع الماضي بأنّ هذا العدد غير دقيق، وأشارت إلى أنّ المئات توفوا.

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