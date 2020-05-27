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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

5 أفلام تتصارع على شباك تذاكر الصيف بعد «نكبة كورونا»

الأربعاء 27/مايو/2020 - 04:11 م
أحمد عز و السقا
أحمد عز و السقا
دعاء عبدالمقصود
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يضع صناع وأبطال الأعمال السينمائية حاليًا اللمسات النهائية على تلك الأعمال الجديدة، استعدادًا لطرحها فى موسم الصيف، بعد التخلى عن موسم عيد الفطر السينمائى، نتيجة تفشى فيروس «كورونا المستجد».
وتشهد الساحة السينمائية فى الفترة المقبلة منافسة شرسة بين ٥ أفلام متنوعة، يجسد بطولتها كوكبة من نجوم الصف الأول، فى مقدمتهم أحمد السقا، وكريم عبدالعزيز، ومنى زكى، وأحمد عز.

أحمد عز ينافس بـ«الحرب الإلكترونية»

شارف المخرج أحمد علاء على الانتهاء من مونتاج الفيلم بالكامل، وتسليم النسخ النهائية منه إلى شركة «سينرجى» المنتجة، استعدادًا لتدشين الدعاية الخاصة به قبل طرحه فى دور العرض.
ويشارك فى الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، منهم أحمد عز، وأحمد فهمى، ومحمد ممدوح، والفنانة اللبنانية كارمن بصيبص، والممثلة الأردنية ركين سعد، والممثل الشاب أحمد خالد صالح، وتدور أحداثه فى عالم الحروب الإلكترونية وتأثيرها على العصر الحالى.

السقا يلعب فى منطقة المخدرات

أوشك النجم أحمد السقا على الانتهاء من تصوير العمل الذى يلعب بطولته، ويضع حاليًا اللمسات الأخيرة عليه، لخوضه السباق السينمائى المقبل، فيما يسعى المخرج أحمد نادر جلال لإنهاء مرحلة المونتاج، قبل طرح «تريلر» تشويقى خلال الأيام المقبلة. وتدور أحداث الفيلم فى إطار تشويقى حول عالم المخدرات، وهو من تأليف محمد ناير، ويشارك فى بطولته كل من منى زكى، وظافر العابدين، ويسرا اللوزى، وأحمد فؤاد سليم، وزكى فطين عبدالوهاب، وريم مصطفى، ومحمود غريب.


كريم عبدالعزيز مذيع «مشخصاتى»

انتهى المخرج أحمد الجندى من مونتاج الفيلم بالكامل، الذى تدور أحداثه فى إطار كوميدى، ويجسد خلاله الفنان كريم عبدالعزيز دور مذيع يتطلع لمعرفة الحقائق عن طريق التنكر فى أكثر من شخصية.
ويشارك فى بطولة العمل كل من ماجد الكدوانى، ودينا الشربينى، وبيومى فؤاد، وغادة عادل، بالإضافة إلى ضيوف الشرف، أبرزهم أمير كرارة، وأحمد فهمى، وعمرو عبدالجليل، وهو من إخراج أحمد الجندى، وتأليف أيمن وتار.

هيفاء تخوض السباق مع الفيشاوى
انتهى المخرج محمد حماقى من مونتاج الفيلم وأصبح جاهزًا للعرض، وهو من بطولة هيفاء وهبى، وأحمد الفيشاوى، ومصطفى خاطر، وبيومى فؤاد، ومن إخراج محمد عبدالرحمن حماقى.

كريم فهمى يغامر بـ«عقلة الإصبع»

يسعى المخرج عمرو صلاح للانتهاء من مشاهد «الجرافيك» الخاصة بفيلم «ديدو»، استعدادًا لطرحه، وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدى، عن شخصية «عقلة الإصبع»، وهو من بطولة كريم فهمى، وحمدى الميرغنى، ومحمد ثروت، وهدى المفتى، وبيومى فؤاد، وضيوف الشرف أحمد فهمى، وهشام ماجد، وشيكو، تأليف كريم فهمى.

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