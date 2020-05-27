«لأجل شريك الحياة».. 363 ألف مصري مغترب عن محافظته بسبب الزواج

تشكل الهجرة الداخلية من محافظة لأخرى عنصرًا أساسيًا وراء اختلالات توزيع السكان على مستوى الجمهورية، خاصة وأن التقديرات الرسمية تشير إلى أن أعداد المغتربين تجاوز المليون شخص إما لأسباب تتعلق بالعمل أو الزواج أو الدراسة وغيرها.وتشير إحصائية رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن الزواج يأتى فى المرتبة الأولى بين أسباب تغيير محل الإقامة من محافظة لأخرى، إذ يبلغ عدد المغتربين لأجل شريك الحياة حوالى 363 ألف شخص على مستوى الجمهورية.ويتركز العدد الأكبر من المغتربين بسبب الزواج فى المحافظات الحضرية، فى مقدمتها محافظة الجيزة بعدد 113.7 ألف مغترب، يليها محافظة القليوبية 82.2 ألف مغترب، ثم محافظة القاهرة بعدد 52 ألف شخص، الاسكندرية 17.7 ألف مغترب، الشرقية 10 ألف مغترب، والبحيرة 9241 مغترب.بينما كانت أقل المحافظات استيعابًا للمغتربين وأكثر انغلاقًا على سكانها، الوادى الجديد 1089 مغترب، جنوب سيناء 1458 مغترب، شمال سيناء 1717 مغترب، مطروح 1663 مغترب، أسوان 2992 مغترب.