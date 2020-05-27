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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 44 مخالفة تموينية لمخابز وأسواق المنيا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 04:06 م
مخبز
مخبز
المنيا ـ على حسين
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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية التموين بالتعاون مع الأجهزة الرقابية، حررت 44 مخالفة تموينية متنوعة، من خلال الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك ضمن خطة المحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك، بهدف التصدي للمخالفين مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم.

ووجه المحافظ، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز لتوفير الخبز البلدي وعدم توقف المخابز والمرور على الأسواق للتأكد من توافر السلع الغذائية للمواطنين أثناء عطلة العيد، وللوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، كذلك المتابعة المستمرة للكميات الواردة من المواد البترولية.

من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن الحملات اليومية أسفرت عن تحرير 44 مخالفة تموينية منها، 37 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (خبز غير مطابق للمواصفات- خبز ناقص الوزن- عدم وجود ميزان- قضايا تموينية أخري متنوعة) وضبط 7 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (منتجات بدون تاريخ صلاحية- منتجات مجهولة المصدر- عدم وجود شهادات صحية).

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