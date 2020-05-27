ماكرون: يجب التحرك سريعًا فى خطة التعافى الاقتصادى للاتحاد الأوروبى

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إن أوروبا بحاجة للتحرك سريعًا لتنفيذ حزمة مزمعة للتعافي الاقتصادي للاتحاد الأوروبي بقيمة 750 مليار يورو (826 مليار دولار).كما نشر الرئيس الفرنسي عبر موقعه الرسمي على تويتر: "يوم مهم لأوروبا، وينبغي أن نتحرك سريعًا ونتبنى اتفاقًا طموحًا مع جميع شركائنا الأوروبيين".